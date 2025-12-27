Реклама

Россия
21:15, 27 декабря 2025Россия

В Минобороны рассказали о попытке ВСУ спастись бегством из населенного пункта в ДНР

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не захотели сдаваться в плен и пытались сбежать из Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР). В результате солдаты противника были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Как рассказали в оборонном ведомстве, российские войска выбивали военнослужащих противника из зданий и сооружений, которые ВСУ использовали в качестве укрытий, пытаясь оборудовать в них огневые точки. «Спасаясь бегством с поля боя и не желая сдаться в плен, разрозненные группы ВСУ уничтожались огнем артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов», — добавили в Минобороны.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя.

