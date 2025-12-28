Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 28 декабря 2025Мир

В США указали на бесперспективность плана Зеленского по Украине

Подполковник армии США Дэвис: Россия не согласится на план Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского не будет принят российской стороной, у украинского лидера нет ни единого шанса его продвинуть, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Таким мнением он поделился в эфире своего YouTube-канала.

Он пояснил, что требования Зеленского, касающиеся гарантий безопасности, территориального вопроса и присоединения к НАТО неконструктивны и не учитывают положение Украины на переговоры. Более того, считает военный, Зеленский сейчас находится не в том положении, чтобы продвигать свои условия.

«[Президент России Владимир] Путин с лета неоднократно говорил, — и на дипломатическом уровне, и лично, — что никаких переговоров по этим пунктам быть не может», — добавил Дэвис.

Ранее на Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    ВСУ сбежали с позиций в Харьковской области

    В США оценили последствия помощи Украине

    Россиян поздравили новогодним плакатом с четырьмя ошибками в названии одного города

    Медведева описала идеальную дату свадьбы

    Россиян предупредили о трех популярных схемах мошенников в преддверии Нового года

    Американский генерал призвал Украину решить свои проблемы и отправить на фронт женщин

    Минобороны раскрыло число уничтоженных за ночь беспилотников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok