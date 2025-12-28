В США указали на бесперспективность плана Зеленского по Украине

Подполковник армии США Дэвис: Россия не согласится на план Зеленского

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского не будет принят российской стороной, у украинского лидера нет ни единого шанса его продвинуть, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Таким мнением он поделился в эфире своего YouTube-канала.

Он пояснил, что требования Зеленского, касающиеся гарантий безопасности, территориального вопроса и присоединения к НАТО неконструктивны и не учитывают положение Украины на переговоры. Более того, считает военный, Зеленский сейчас находится не в том положении, чтобы продвигать свои условия.

«[Президент России Владимир] Путин с лета неоднократно говорил, — и на дипломатическом уровне, и лично, — что никаких переговоров по этим пунктам быть не может», — добавил Дэвис.

Ранее на Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки.