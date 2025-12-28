Реклама

04:25, 28 декабря 2025Бывший СССР

На Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки

«Страна»: Зеленский может пойти на большие уступки, чем говорит публично
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Украинское издание «Страна.ua» заподозрило, что президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на куда большие уступки в мирном урегулировании, чем было заявлено публично.

Журналисты обратили внимание на недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, в котором он дал понять, что не одобрял озвученный Зеленским план из 20 пунктов.

В публикации отмечается, что этот ответ ломает всю информационную стратегию офиса президента, которая выстраивалась с начала недели, то есть представление плана как согласованного с США документа, в котором оставалось доработать буквально несколько пунктов. Судя по комментарию Трампа, как указывает издание, план — это видение Киевом параметров урегулирования, которые были переданы Москве.

При этом Россия не комментировала этот документ, придерживаясь ранее заявленных позиций, напомнили журналисты. В МИД РФ заявляли, что в переговорах наметился большой прогресс. А Трамп, в свою очередь, решил лично поговорить с Зеленским во Флориде и анонсировал беседу с российским президентом Владимиром Путиным.

«В связи с этим уже возникла версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он это говорит публично. В том числе, и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из Донецкой области)», — предположило издание.

Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

