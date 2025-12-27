Реклама

Во Франции вновь призвали перестать спонсировать Украину

Филиппо на фоне коррупционного скандала призвал прекратить спонсировать Украину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На Украине начинается очередной коррупционный скандал, связанный со средствами, предоставляемыми Киеву Европой. На это указал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Пока [президент Украины] Владимир Зеленский направляется во Флориду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, на Украине разгорается новый масштабный коррупционный скандал, в который вовлечен весь режим!» — написал Филиппо, отметив, что речь идет о деньгах Европы.

В связи с этим он заявил о необходимости прекратить спонсирование Украины, а также «войны и коррупции».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины выехало в правительственный квартал в Киеве, где также расположен офис Зеленского.

