Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 28 декабря 2025Россия

ВСУ дважды за сутки пытались прорваться в Купянск

Минобороны: Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянск
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Российские военные за сутки дважды отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны в своем Telegram-канале.

В сообщении Минобороны уточняется, что формирования 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области. Отмечается, что целью обеих атак был прорыв в Купянск.

По данным Минобороны, атаки отразили силами подразделений 6-й армии группировки войск «Запад». В ходе боев уничтожены до 15 боевиков и танк Т-64.

Ранее Министерство обороны заявило о сохранении контроля над Купянском. При этом ВСУ предпринимают активные попытки контратак. 27 декабря сообщалось о трех попытках ВСУ прорваться в Купянск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брижит Бардо ушла из жизни

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Российская лыжница рассказала об отношении к ней иностранных соперниц на Кубке мира

    Стало известно о полученном Зеленским в неподходящий момент ударе

    Россиянам дали один совет на новогодние праздники

    Двое осужденных расправились с санитаром и сбежали из психбольницы в российском регионе

    В Федерации шахмат России оценили поведение Карлсена после поражения от Артемьева

    Десятки поездов задержали в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива

    Артемий Лебедев назвал мессенджер WhatsApp «говноедами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok