Малышеву в эфире программы «Жить здорово!» заперли в бочке и не захотели сразу выпускать

Врача Елену Малышеву заперли в аромабане в эфире программы «Жить здорово!»

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале побывала в аромабане — разновидности бани, где пар смешивается с ароматами эфирных масел. В выпуске, доступном на сайте телеканала, она попросила коллег помочь ей выйти, но соведущий Андрей Продеус не захотел сразу ее выпускать.

В студии передачи поставили аромабаню, которая представляет собой деревянную бочку, куда подается пар. Малышева села в нее и попросила коллег ее запереть. «Ой, боже мой, какой рай», — поделилась врач своими ощущениями. Она уточнила, что эта разновидность бани помогает снижать стресс.

Через несколько минут Малышева попросила соведущих помочь ей выбраться из бочки. «Прежде чем мы вас выпустим, мы все-таки сделаем предупреждение», — сказал ей Продеус. Он заявил, что такая процедура опасна для людей с раком и аутоиммунными заболеваниями. После этого коллеги помогли специалистке выйти из бани.

