Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:23, 29 декабря 2025Интернет и СМИ

Малышеву в эфире программы «Жить здорово!» заперли в бочке и не захотели сразу выпускать

Врача Елену Малышеву заперли в аромабане в эфире программы «Жить здорово!»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале побывала в аромабане — разновидности бани, где пар смешивается с ароматами эфирных масел. В выпуске, доступном на сайте телеканала, она попросила коллег помочь ей выйти, но соведущий Андрей Продеус не захотел сразу ее выпускать.

В студии передачи поставили аромабаню, которая представляет собой деревянную бочку, куда подается пар. Малышева села в нее и попросила коллег ее запереть. «Ой, боже мой, какой рай», — поделилась врач своими ощущениями. Она уточнила, что эта разновидность бани помогает снижать стресс.

Через несколько минут Малышева попросила соведущих помочь ей выбраться из бочки. «Прежде чем мы вас выпустим, мы все-таки сделаем предупреждение», — сказал ей Продеус. Он заявил, что такая процедура опасна для людей с раком и аутоиммунными заболеваниями. После этого коллеги помогли специалистке выйти из бани.

Ранее Малышева в эфире программы «Жить здорово!» предупредила об опасности мигающих гирлянд. Она призвала власти российских городов убрать их с уличных елок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Белоусов поздравил военных с одним событием в зоне СВО

    Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий

    Предсказаны направления наступления армии России после взятия Гуляйполя

    Россиянам назвали эффективный способ улучшить сон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok