Чиновник в российском регионе попал под следствие за дома для детей-сирот

В Красноярском крае завели дело на главу Минстроя за превышение полномочий

В Красноярском крае завели дело на главу Минстроя за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках государственного контракта с коммерческой компанией в 2022 году в Нижнеингашском районе был построен многоквартирный дом, предназначенный для детей-сирот.

Подозреваемый, являясь руководителем краевого управления капитального строительства, знал, что дом признан аварийным и не расторг контракт с подрядной организацией, а также с нее не взыскан аванс в размере более 23 миллионов рублей.

Фигурант дал незаконной указание своему заместителю и директору коммерческой компании о строительстве нового дома для сирот и разработке документации на сумму около двух миллионов рублей. Построенное здание не удалось ввести в эксплуатацию, так как оно не соответствовало проектно-сметной документации.

В результате бюджету края применен ущерб на сумму около 25 миллионов рублей и нарушены права социально незащищенной категории граждан.

