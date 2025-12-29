Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:57, 29 декабря 2025Силовые структуры

Чиновник в российском регионе попал под следствие за дома для детей-сирот

В Красноярском крае завели дело на главу Минстроя за превышение полномочий
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Красноярском крае завели дело на главу Минстроя за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках государственного контракта с коммерческой компанией в 2022 году в Нижнеингашском районе был построен многоквартирный дом, предназначенный для детей-сирот.

Подозреваемый, являясь руководителем краевого управления капитального строительства, знал, что дом признан аварийным и не расторг контракт с подрядной организацией, а также с нее не взыскан аванс в размере более 23 миллионов рублей.

Фигурант дал незаконной указание своему заместителю и директору коммерческой компании о строительстве нового дома для сирот и разработке документации на сумму около двух миллионов рублей. Построенное здание не удалось ввести в эксплуатацию, так как оно не соответствовало проектно-сметной документации.

В результате бюджету края применен ущерб на сумму около 25 миллионов рублей и нарушены права социально незащищенной категории граждан.

Ранее сообщалось о раскрытии аферы главы российского города с участком под строительство многоэтажки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    В аэропорту российского города задержали 27 рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok