17:53, 29 декабря 2025Силовые структуры

Главе «Белого отряда» вынесли в России приговор

В Москве суд дал 3,5 года 19-летнему организатору экстремистского сообщества
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тушинский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии 19-летнего Арсения Щетинина за организацию экстремистского сообщества «Белый отряд». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Установлено, что Щетинин, будучи несовершеннолетним, создал экстремистское сообщество, целью которого было нападение на лиц другой национальности. Он также размещал в мессенджере посты, в которых призывал к насильственным действиям. Свою вину Щетинин признал в суде в полном объеме.

Молодого человека признали виновным по статьям 282.1 («Организация и участие в экстремистском сообществе») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали главу муниципального образования «Дачное» Вадима Сагалаева за покушение на подрыв коммерсанта.

