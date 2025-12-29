Исследование Rambler&Co раскрыло предпочтения россиян в путешествиях в новом году

Исследование Rambler&Co: почти 50 % россиян будут путешествовать в 2026 году

Почти каждый второй россиянин в новом году собирается отправиться в путешествие. Об этом говорится в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и компании «СберСтрахование», проведенном в предновогодний период.

Согласно результатам опроса, 47 процентов респондентов в 2026 году планируют путешествовать. Всего в исследовании приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей, которых опросили в период с 18 по 23 декабря 2025 года.

Большинство из тех, кто намерен путешествовать, рассчитывают на одну или две поездки в течение года — так ответили 68 процентов участников опроса. Еще 21 процент ориентируются на короткие выезды раз в несколько месяцев, а 11 процентов планируют посещать новые места ежемесячно.

Наиболее популярным направлением остается внутренний туризм. Почти половина путешественников — 47 процентов — выбирают поездки по России. Каждый четвертый респондент, или 28 процентов, хотел бы отдохнуть за границей у моря, в том числе в Египте, Турции или Объединенных Арабских Эмиратах. Поездки в Азию, включая Китай и Японию, интересуют 17 процентов опрошенных, а путешествия в Европу планируют 8 процентов участников исследования.

Опрос также показал, что 72 процента россиян предпочитают путешествовать с семьей. Реже респонденты выбирают одиночные поездки — 18 процентов, путешествия с друзьями — 9 процентов, поездки в составе туристических групп — 1 процент. Для большинства участников опроса ключевым мотивом поездок являются новые впечатления — так ответили 42 процента. Еще 34 процента отметили важность расслабления и отдыха, 16 процентов — безопасность и комфорт, а цена тура имеет решающее значение для 8 процентов респондентов.

Комментируя результаты исследования, директор розничного страхования «СберСтрахования» Дмитрий Пурсанов отметил, что во время поездок туристы нередко сталкиваются с непредвиденными ситуациями. «Отправляясь в путешествие, хочется сконцентрироваться на отдыхе и новых впечатлениях. Однако можно оказаться в ситуациях, которые способны сильно его омрачить», — сказал Дмитрий Пурсанов.

По его словам, согласно данным исследования, каждый пятый респондент сталкивался в поездках с болезнью, травмами, переносом рейса или другими неприятными происшествиями. Пурсанов пояснил, что страховой полис для путешественников позволяет получить поддержку страховой компании в подобных случаях. В частности, защита начинает действовать уже в аэропорту, а в период частых корректировок расписания авиарейсов в мае–июле текущего года компания выплатила туристам более 170 миллионов рублей. Он добавил, что компенсации поступали на карты клиентов практически мгновенно после вылета, когда становилось известно точное время задержки рейса.

