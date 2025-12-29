Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 29 декабря 2025Россия

Исследование Rambler&Co раскрыло предпочтения россиян в путешествиях в новом году

Исследование Rambler&Co: почти 50 % россиян будут путешествовать в 2026 году
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Tatiana Popova / Shutterstock / Fotodom

Почти каждый второй россиянин в новом году собирается отправиться в путешествие. Об этом говорится в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и компании «СберСтрахование», проведенном в предновогодний период.

Согласно результатам опроса, 47 процентов респондентов в 2026 году планируют путешествовать. Всего в исследовании приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей, которых опросили в период с 18 по 23 декабря 2025 года.

Большинство из тех, кто намерен путешествовать, рассчитывают на одну или две поездки в течение года — так ответили 68 процентов участников опроса. Еще 21 процент ориентируются на короткие выезды раз в несколько месяцев, а 11 процентов планируют посещать новые места ежемесячно.

Наиболее популярным направлением остается внутренний туризм. Почти половина путешественников — 47 процентов — выбирают поездки по России. Каждый четвертый респондент, или 28 процентов, хотел бы отдохнуть за границей у моря, в том числе в Египте, Турции или Объединенных Арабских Эмиратах. Поездки в Азию, включая Китай и Японию, интересуют 17 процентов опрошенных, а путешествия в Европу планируют 8 процентов участников исследования.

Опрос также показал, что 72 процента россиян предпочитают путешествовать с семьей. Реже респонденты выбирают одиночные поездки — 18 процентов, путешествия с друзьями — 9 процентов, поездки в составе туристических групп — 1 процент. Для большинства участников опроса ключевым мотивом поездок являются новые впечатления — так ответили 42 процента. Еще 34 процента отметили важность расслабления и отдыха, 16 процентов — безопасность и комфорт, а цена тура имеет решающее значение для 8 процентов респондентов.

Комментируя результаты исследования, директор розничного страхования «СберСтрахования» Дмитрий Пурсанов отметил, что во время поездок туристы нередко сталкиваются с непредвиденными ситуациями. «Отправляясь в путешествие, хочется сконцентрироваться на отдыхе и новых впечатлениях. Однако можно оказаться в ситуациях, которые способны сильно его омрачить», — сказал Дмитрий Пурсанов.

По его словам, согласно данным исследования, каждый пятый респондент сталкивался в поездках с болезнью, травмами, переносом рейса или другими неприятными происшествиями. Пурсанов пояснил, что страховой полис для путешественников позволяет получить поддержку страховой компании в подобных случаях. В частности, защита начинает действовать уже в аэропорту, а в период частых корректировок расписания авиарейсов в мае–июле текущего года компания выплатила туристам более 170 миллионов рублей. Он добавил, что компенсации поступали на карты клиентов практически мгновенно после вылета, когда становилось известно точное время задержки рейса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва заявила требование к Киеву для остановки боевых действий

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россиянам назвали способы продать квартиру дороже

    Женщина увидела свою фотографию с рождественской вечеринки и похудела на 48 килограммов

    В Кремле рассказали о мыслях о прекращении СВО

    В регионе России бойцу СВО отказали в выплате за ранение

    Сменившая гражданство Касаткина заявила о гордости представлять Австралию

    Названа модель уничтожившего украинский «Зоопарк» дрона

    В Ленобласти 14-летняя школьница потеряла почти литр крови из-за пирсинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok