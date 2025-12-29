Реклама

20:11, 29 декабря 2025Наука и техника

«Калашников» поставил заказчику ударные «КУБы-2»

«Калашников» поставил заказчику все ударные дроны «КУБ-2» по контракту 2025 года
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Концерн «Калашников» поставил все ударные дроны «КУБ-2» государственному заказчику по контракту 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Барражирующие боеприпасы выпускают с различными по массе боевыми частями. Аппарат малого класса позволяет поражать живую силу и небронированную технику противника, а средний «КУБ-2» можно использовать для ударов по легкобронированной технике и местам базирования вертолетов.

Маневренные беспилотники получили оптико-электронную систему, которая позволяет оператору точно навести «КУБ». Захват и поражение целей осуществляют в ручном и автоматическом режимах.

Ранее в декабре стало известно, что эффективность аппаратов «КУБ-2» в ходе апробации в зоне СВО составила более 90 процентов.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что Вооруженные силы России успешно применяют дроны-камикадзе «КУБ-2» в зоне СВО.

