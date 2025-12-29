Материнский капитал предложили увеличивать в зависимости от числа детей в семье

Милонов: Материнский капитал должен расти в зависимости от числа детей в семье

Размер материнского капитала в России должен увеличиваться в зависимости от числа детей в семье, считает зампред комитета профильного комитета Госдумы Виталий Милонов, которого цитирует «Газета.Ru».

«Материнский капитал — это помощь государства при рождении ребенка, желательно при рождении второго и последующих детей», — сказал депутат, отметив, что подобная выплата за первого ребенка выполняет функцию соцзащиты, но не помогает в улучшении демографической ситуации, поэтому, с его точки зрения «второй ребенок — это минимум», и «особенное внимание нужно уделять семьям, которые имеют счастье завести третьего и последующих детей».

«Поэтому давайте увеличивать в зависимости от количества детей так, чтобы рожая пятого, люди знали, что получат достойную поддержку», — резюмировал Милонов.

В начале года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. В сентябре глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в ведомстве готовятся к модернизации в сфере маткапитала с учетом ослабления эффекта этой «востребованной меры», нацеливаясь на «более существенную поддержку» при появлении второго и последующего детей в семьях.