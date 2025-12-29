Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:29, 29 декабря 2025Экономика

Материнский капитал предложили увеличивать в зависимости от числа детей в семье

Милонов: Материнский капитал должен расти в зависимости от числа детей в семье
Дмитрий Воронин

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Размер материнского капитала в России должен увеличиваться в зависимости от числа детей в семье, считает зампред комитета профильного комитета Госдумы Виталий Милонов, которого цитирует «Газета.Ru».

«Материнский капитал — это помощь государства при рождении ребенка, желательно при рождении второго и последующих детей», — сказал депутат, отметив, что подобная выплата за первого ребенка выполняет функцию соцзащиты, но не помогает в улучшении демографической ситуации, поэтому, с его точки зрения «второй ребенок — это минимум», и «особенное внимание нужно уделять семьям, которые имеют счастье завести третьего и последующих детей».

«Поэтому давайте увеличивать в зависимости от количества детей так, чтобы рожая пятого, люди знали, что получат достойную поддержку», — резюмировал Милонов.

В начале года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. В сентябре глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в ведомстве готовятся к модернизации в сфере маткапитала с учетом ослабления эффекта этой «востребованной меры», нацеливаясь на «более существенную поддержку» при появлении второго и последующего детей в семьях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

    Боец UFC рассказал об отказе от 673 миллионов рублей за партнерство с букмекерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok