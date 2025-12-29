Назван главный успех во внешней политике России в 2025 году

Политолог Наумов: Украинский трек стал главным успехом России в 2025 году

Украинский трек можно назвать одним из главных успехов во внешней политике России в 2025 году. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Украинский трек — и военный, и дипломатический — стал одним из главных российских успехов», — подчеркнул он.

По словам эксперта, президенту России Владимиру Путину удалось навязать США российскую позицию по Украине во время саммита в Анкоридже. В связи с этим российского лидера можно считать одним из наиболее успешных дипломатов в уходящем году.

Ранее Алексей Наумов раскрыл смысл публикации президентом Украины Владимиром Зеленским пунктов мирного плана. По его мнению, украинское руководство тем самым пытается выдать свои требования за некий компромисс.