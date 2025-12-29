Реклама

02:01, 29 декабря 2025МирЭксклюзив

Политолог оценил достижение мира на Украине к концу 2025 года

Политолог Алексей Наумов: Мир на Украине стал заметно ближе к концу 2025 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Достижение мира на Украине к концу 2025 года стало заметно ближе, чем год назад. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«За год было сделано больше шагов, чем за все время с начала активной фазы конфликта», — подчеркнул он.

По словам Наумова, в этом году стало очевидно, что Украина терпит поражение на поле боя. Реальные мирные переговоры начались прежде всего благодаря успехам России на фронте, считает эксперт.

Вместе с тем Украина и Европейский союз до сих пор пытаются препятствовать мирному процессу. Они все еще сохраняют радикальные позиции по ряду вопросов, подытожил специалист.

Ранее Алексей Наумов раскрыл ключевой успех во внешней политике России в уходящем году. По его мнению, важные достижения можно отметить по украинскому треку в военном и дипломатическом плане.

