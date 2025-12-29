Реклама

Перечислены ключевые вызовы внешней политики России в 2026 году

Политолог Алексей Наумов: Вызовы внешней политики России связаны с санкциями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Ключевые вызовы внешней политики России в 2026 году будут связаны с политикой санкций. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Конечно, остается проблема санкций. Это связано прежде всего с давлением на третьи страны, банки-посредники и "теневой флот"», — заметил он.

По словам Алексея Наумова, продолжение конфликта на Украине ведет к новым проблемам с оплатами, криптовалютами и вторичными санкциями. При этом для противников Москвы будет важно сделать Россию «максимально токсичной» для любого экономического сотрудничества.

Ранее Алексей Наумов объяснил отношение России к сближению Белоруссии и США. По его мнению, в Москве позитивно относятся к контактам президентов Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

