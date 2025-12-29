Назван размер взяток по делу бывшего российского губернатора

СК: Сумма взяток по делу экс-главы Тамбовской области Егорова — 84 млн руб.

Сумма взяток по делу экс-главы Тамбовской области Егорова составила 84 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, в период с 2022 года по 2024 год Егоров регулярно получал взятки деньгами и имуществом за незаконное оказание ему услуг от генерального директора газовой компании Романа Стефанова. Общая сумма взяток составила не менее 84 миллионов рублей.

С целью обеспечения приговора арестовано имущество — его и родственников — на сумму более 130 миллионов рублей.

