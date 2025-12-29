Реклама

11:53, 29 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности дела бывшего российского губернатора

СК завершил следствие по делу экс-главы Тамбовской области Егорова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следственный комитет (СК) России завершил следствие по делу бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК РФ.

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы Егоров регулярно получал взятки деньгами и имуществом за незаконное оказание услуг от генерального директора газовой компании Романа Стефанова.

Взятки он поучал как лично, так и через посредников, которыми выступали Соломатин и Агранов. В ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовано имущество на сумму более 130 миллионов рублей.

Они обвиняются по статьям 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывшего главу российского региона задержали по уголовной статье.

