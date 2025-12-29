Парень приехал в гости к родителям девушки и оказался наедине с собственным зловонием

Пользователь Reddit с ником K9thebeast рассказал, как оконфузился перед своей девушкой, когда вместе с ней отправился в гости к ее родителям в Перу. По его словам, уже после прилета ему очень хотелось в туалет, однако он решил дождаться утра, чтобы не смущать ни свою пассию, ни других обитателей дома.

«Я пересек коридор и уселся на унитаз, чтобы сделать свои дела. Пахло ужасно, потому что накануне я впервые попробовал польо а ла браса. И тут я понял, что смыв не работает! Я пытался пошевелить цепочку на задней стенке унитаза, а потом запросил помощи у ChatGPT, но все без толку. И теперь я сижу здесь, окутанный собственным зловонием, размышляю о своей жизни и о лучших способах исчезнуть», — написал автор.

Другие пользователи поспешили на выручку, предложив использовать ведро с водой для экстренного смыва. Автор последовал рекомендации, которая оказалась действенной лишь частично. Ему пришлось позвонить своей девушке, которая во время звонка помогла ему воспользоваться обычным смывом, что окончательно устранило последствия неудачного похода в туалет.

Ранее занятый туалет вынудил девушку найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.