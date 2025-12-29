Путин подписал закон о крестах на гербе России

Путин подписал закон о закреплении крестов в описании герба России

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ. Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами», — говорится в документе.

Ранее Государственная Дума закрепила наличие крестов над коронами и державой в описании одного из трех главных символов государства — герба России, которым считается золотой двуглавый орел на красном геральдическом щите. Принятый 18 декабря в третьем чтении закон об обязательном изображении крестов, венчающих все три короны на гербе, стал элементом борьбы с «крестопадом» — так стали называть случаи, когда с государственных символов России — например, гербов госучреждений или символических изображений храмов на денежных купюрах — пропадают православные кресты. Их заменяли стилизованными знаками (ромбами, пиками) или просто стирали. За последние несколько лет широкий общественный резонанс получили несколько таких случаев.

В июне 2025 года Герб России без крестов заметили во Владивостоке.