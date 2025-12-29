Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 29 декабря 2025Россия

Путин подписал закон об увеличении одного штрафа для автомобилистов

Путин одобрил увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении одного штрафа для автомобилистов. Речь идет о взыскании за перевозку детей без автокресел или других удерживающих устройств, следует из размещенного на сайте официального опубликования правовых актов документа.

За нарушение требований к перевозке детей для водителей размер штрафа увеличили с 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — с 100 до 200 тысяч рублей.

Согласно нововведениям, самозанятые таксисты будут нести ответственность как должностные лица и платить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за длительный прогрев автомобиля. По оценке юристов, прогрев автомобиля дольше пяти минут в жилой зоне может расцениваться как длительная стоянка с включенным мотором, не связанная с посадкой или высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые профессии

    В ЮАР пройдут совместные учения с Россией и Китаем

    В кавказском регионе России муж сразу после свадьбы вернул супругу родителям и поплатился

    Кристина Асмус показала фигуру в бикини

    Зеленский заявили о готовности к переговорам с Россией

    Лепс решил избавиться от двух особняков ради свадьбы с 19-летней невестой

    Раскрыты подробности дела бывшего российского губернатора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok