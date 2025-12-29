Путин одобрил увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении одного штрафа для автомобилистов. Речь идет о взыскании за перевозку детей без автокресел или других удерживающих устройств, следует из размещенного на сайте официального опубликования правовых актов документа.

За нарушение требований к перевозке детей для водителей размер штрафа увеличили с 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — с 100 до 200 тысяч рублей.

Согласно нововведениям, самозанятые таксисты будут нести ответственность как должностные лица и платить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за длительный прогрев автомобиля. По оценке юристов, прогрев автомобиля дольше пяти минут в жилой зоне может расцениваться как длительная стоянка с включенным мотором, не связанная с посадкой или высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой.