16:26, 29 декабря 2025Россия

Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ и наступлении в сторону города Запорожье
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и развивают наступление в сторону города Запорожье. Об этом сообщи президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), пишет ТАСС.

По словам главы государства, Украина готовилась к обороне Запорожья много лет, но несмотря на это, Вооруженные силы России решают задачи на этом направлении. «Войска группировки ["Восток"], форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья», — рассказал он.

