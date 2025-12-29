Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

Подразделения российской группировки войск «Восток» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и развивают наступление в сторону города Запорожье. Об этом сообщи президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), пишет ТАСС.

По словам главы государства, Украина готовилась к обороне Запорожья много лет, но несмотря на это, Вооруженные силы России решают задачи на этом направлении. «Войска группировки ["Восток"], форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья», — рассказал он.