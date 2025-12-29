Раскрыты особенности новогоднего стола зумеров

«Т—Ж»: Зумеры реже остальных покупают алкоголь к Новому году

Зумеры перед Новым годом в основном покупают безалкогольные напитки, а фруктов и овощей — в два раза меньше миллениалов, отдавая предпочтение готовой еде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Т—Ж» в рамках аналитического проекта T-Data.

«В максимальном числе чеков у зумеров — безалкогольные напитки (62 процента), чаще всего это энергетики и газировка. Фруктов и овощей поколение Z покупает в два раза меньше миллениалов и в 2,3 раза меньше бумеров, зато зумеры чаще других берут готовую еду», — говорится в материале.

В продуктовую корзину зумеров входят такие товары, которых нет в топ-30 продуктов у других возрастов: снеки, в основном чипсы, холодный чай, лапша и другие продукты быстрого приготовления, сэндвичи, пирожки и онигири, пирожные и сухарики, говорится в сообщении.

При этом алкоголь встречается в 34 процентов чеков у бумеров и миллениалов, а зумеры покупают его реже, у них только 19 процентов чеков. Фаворит среди алкогольных напитков — пиво, уточняется в исследовании.

Интересно, что реже всех зумеры покупают мясо и птицу, колбасу, рыбу и морепродукты, сыры — все те продукты, которые требуют дополнительной готовки или входят в состав сложных блюд. Ожидаемо, что и готовая еда в чеках встречается чаще, чем у других поколений Исследование Т—Ж

Ранее New York Post (NYP) со ссылкой на компанию Socialprofiler написал о том, что зумеры предпочли кино для взрослых спиртным напиткам. В результате исследования выяснилось, что поколение Z стало меньше употреблять алкоголь, однако снижение интереса более выражено у мужчин в возрасте 18-26 лет по сравнению с женщинами тех же лет. При этом мужчины проявляют меньший интерес к порно и вечеринкам, в отличие от женщин, которые наиболее активно смотрят контент для взрослых.