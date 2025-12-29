Реклама

19:32, 29 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за холодец

Юрист Нечаева: За неприятные запахи в квартире можно получить штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: AnastasiaSafron / Shutterstock / Fotodom

Запах холодца и другие неприятные запахи во время готовки в квартире, которые мешают другим жильцам, могут стать причиной штрафа. Об этом россиян предупредила юрист Екатерина Нечаева в беседе с «Абзацем».

«Прямого штрафа за запах еды не существует, но это может подпадать под статью 6.4 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта", за которую предусмотрен штраф для граждан от 500 до 1,5 тысячи рублей», — рассказала эксперт

Она добавила, что наказание грозит в том случае, если соседи подадут жалобу в Роспотребнадзор. При выявлении нарушений ведомство может выписать административный протокол. Нечаева отметила, что для привлечения к ответственности недостаточно единичного случая — нарушения должны происходить системно. Иначе надзорные органы сделают только предупреждение.

Ранее юрист Тимур Чанышев предупредил, что за подглядывание за соседями может грозить уголовная отвественность.

