Россиян предупредили об уголовной ответственности за подглядывание

Юрист Чанышев: Наблюдение или тайная съемка соседей грозит уголовным делом

Россияне, подглядывающие за соседями, рискуют попасть под уголовное преследование. Речь идет о целенаправленном наблюдении или видеосъемке их личной жизни, о чем журналистам ТАСС рассказал юрист Тимур Чанышев.

По его словам, само по себе наблюдение из окна не образует состава правонарушения. Впрочем, если дело касается целенаправленного подглядывания или скрытой видеосъемки личной жизни соседей, то это может быть расценено как нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как добавил Чанышев, для привлечения к ответственности нужны доказательства: видеозаписи, свидетельские показания, фиксированное поведение.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предостерег россиян от штрафа за интерес к соседям. Чаще всего в этой статье фигурируют истории со скрытой съемкой. Ухудшает положение ответчика в этой ситуации слежка с помощью бинокля, камеры с зумом или дрона.