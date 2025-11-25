Россиян предупредили о штрафе за интерес к соседям

Бондарь: За подглядывание за соседями можно получить штраф

Подглядывание за соседями и фотосъемка чужих окон чреваты штрафом, а в некоторых случаях — уголовным делом. Об этом россиян предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, целенаправленное и постоянное наблюдение за человеком, в том числе через окно, считается способом собрать сведения и попадает под статью 137 УК РФ о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни. Чаще всего в этой статье фигурируют истории со скрытой съемкой.

«Камера в туалете офиса, телефон в раздевалке, съемка через окно спальни, когда на записи оказываются обнаженные люди или сцены интимного характера. Суд расценивает такое поведение как вмешательство в частную жизнь», — объяснил Бондарь.

Он отметил, что ухудшает положение ответчика наличие при слежке бинокля, камеры с зумом или дрона. За это могут выписать штраф в размере до 200 тысяч рублей, назначить обязательные исправительные работы или лишить свободы на срок до двух лет. «Пяти лет лишения свободы бояться стоит тем, кто посягает на частную жизнь несовершеннолетних», — добавил эксперт.

Бондарь посоветовал россиянам быть осторожнее при публикации фото чужих окон в домовых чатах. Наказание не грозит за кадры, на которых видна только архитектура и свет из окна, однако если внутри хорошо различимы люди, их действия и детали, изображения могут стать причиной для подачи иска в суд и требования компенсации.

