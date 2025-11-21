Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 21 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за распитие алкоголя на балконе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За распитие алкоголя на общем балконе грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Freepik

За распитие алкогольных напитков на общем балконе жилого дома россиянам грозит штраф. О наказании предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

Речь идет о подъездных балконах, на которые можно попасть с лестничной клетки. Они относятся к общедомовому имуществу, так же как лифты и коридоры, пояснил специалист.

«За употребление алкогольной продукции в подобных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», — предупредил Бондарь. Сумма штрафа будет достигать 500-1500 рублей.

На личных балконах можно пить алкогольные напитки, если не нарушать покой других жильцов. «Важно помнить о правах соседей: громкая музыка или шумное поведение могут стать основанием для жалоб, но уже по другим статьям, связанным с нарушением тишины и покоя граждан», — уточнил эксперт.

Ранее россиян предупредили о наказании за выброшенный из окна мусор. Обычных граждан за первое такое нарушение оштрафуют на 1000-5000 рублей, а за повторное — на 10-15 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге контроль строже, и размер первого взыскания может достигать 2000-4000 рублей, а если выброшенные отходы приведут к загрязнению двора или улицы, сумму удвоят.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    Неподобающие действия курьера «ВкусВилла» попали на видео

    Россиян предупредили о сокращении грибных дождей

    В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Стало известно о росте налоговых поступлений в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости