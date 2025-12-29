Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:09, 29 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о последствиях нового утильсбора

Депутат Госдумы Нилов заявил о риске роста угонов из-за утильсбора
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Утилизационный сбор может привести к старению автопарка и росту угонов, если временную антикризисную меру закрепят на постоянной основе. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что глава государства ранее обозначал временный характер утильсбора. По словам Нилова, решения 2023 года и изменения, вступившие в силу с 1 декабря, требуют внимательного анализа последствий.

«Президент обозначил, что утильсбор — это временная мера», — подчеркнул парламентарий, добавив, что изменения, произошедшие в 2023 году и вступившие в силу с 1 декабря, должны стать поводом для анализа и оценки последствий.

По словам Нилова, повышение нагрузки на автовладельцев может привести к тому, что автомобили в стране будут использоваться дольше положенного срока. Это, в свою очередь, увеличит спрос на подержанные детали и создаст дополнительные риски.

«Это явное устаревание автопарка. Это расширение возможности приобретать бэушные детали», — отметил он, указав, что подобная ситуация может спровоцировать рост угонов ради разбора машин на запчасти.

Депутат также обратил внимание на вопросы безопасности. По его мнению, распространение старых автомобилей и неоригинальных комплектующих напрямую отражается на уровне дорожной безопасности. В связи с этим он выразил надежду, что власти пересмотрят подход к утильсбору и примут взвешенные решения.

С 1 декабря в России действуют обновленные правила расчета утильсбора для легковых автомобилей. В Минпромторг РФ пояснили, что базовая ставка теперь зависит от типа и объема двигателя. При этом мощность агрегата учитывается при расчете коэффициента по прогрессивной шкале.

Ранее президент России Владимир Путин поделился надеждой, что утилизационный сбор на автомобили не будет вечным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok