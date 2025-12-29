Реклама

Экономика
15:54, 29 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму из-за салюта

РИАН: За небезопасный запуск салюта россиянам грозит тюремный срок
Александра Качан (Редактор)

Фото: Igor Hotinsky / Shutterstock / Fotodom

Россияне рискуют получить штраф или попасть в тюрьму за небезопасный запуск салюта. Об этом предупредили юристы, опрошенные РИА Новости.

По словам экспертов, запускать фейерверки можно на открытой площадке не менее 50 квадратов на расстоянии 20-50 метров от зданий и 30-50 метров от зрителей. Запрещено устраивать салюты на балконах, крышах домов, стадионов, у памятников, в метро, на вокзалах и прочих объектах.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф 5-15 тысяч рублей или 10-20 тысяч в условиях особого противопожарного режима. Если во время запуска произошел пожар или пострадали люди, сумма штрафа увеличивается до 40-50 тысяч рублей. При серьезных последствиях наступает уголовная ответственность. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, из-за салюта можно получить штраф за мелкое хулиганство, он составляет от 500 рублей до 1000 рублей. Нарушителя также могут арестовать на срок до 15 суток.

Ранее депутат Сергей Миронов призвал россиян отказаться от пиротехники на Новый год ради безопасности.

