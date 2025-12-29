Россиян призвали отказаться от популярного атрибута Нового года

Депутат Миронов призвал россиян отказаться от пиротехники в Новый год

Россиянам не стоит запускать фейерверки и салюты в Новый год. Отказаться от популярного атрибута праздника ради безопасности призвал лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов, пишет РИА Новости.

Депутат обратился к гражданам с просьбой свести риски к минимуму и не подвергать опасности себя и близких, чтобы потом не сожалеть о последствиях. «Мера, прямо скажем, непопулярная. Но вынужденная, и я призываю наших граждан отнестись к этому с пониманием. Идет специальная военная операция», — подчеркнул Миронов.

Политик отметил, что раньше несчастные случаи в праздники случались из-за плохого качества пиротехники и неумения ее запускать. Однако теперь есть риски, что внутрь может быть заложено взрывное устройство.

В 19 российских регионах жителям официально запретили использовать фейерверки в дни новогодних праздников. В список входят ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области, Крым и Севастополь. Также запускать салюты нельзя в Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тверской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Пензенской областях, Калмыкии, Северной Осетии, Красноярском крае и Чувашии.