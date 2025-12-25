Перечислены российские регионы с запретом на новогодние фейерверки

Известия: В 19 регионах РФ запретили новогодние фейерверки

В 19 российских регионах жителям официально запретили использовать фейерверки в дни новогодних праздников. Об этом пишут «Известия».

Ими стали ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области, Крым и Севастополь. Также запускать салюты нельзя в Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тверской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Пензенской областях, Калмыкии, Северной Осетии, Красноярском крае и Чувашии. В этих же регионах также введены ограничения на продажу пиротехники.

Ранее стало известно, что новогодние праздники у россиян стали проходить все тише и осознаннее. Почти треть граждан (29 процентов опрошенных) категорически отказались от запуска фейерверков и салютов, в том числе ради экономии. Среди тех, кто планирует запускать салюты, 26 процентов оказались готовы потратить от 1500 до 3000 рублей, а 16 процентов — от 3000 до 5000 рублей. Закупить фейерверки более чем на 10 тысяч рублей планирует лишь 1 процент опрошенных.

До этого россиян предупредили, что за запуск салютов в Новый год можно получить крупный штраф.