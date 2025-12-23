Реклама

Экономика
15:14, 23 декабря 2025Экономика

Россияне вынужденно отказались от популярного атрибута Нового года

«Газета.Ru»: Треть россиян отказались от салютов и фейерверков из-за экономии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Романов / Коммерсантъ

Новогодние праздники у россиян стали проходить все тише и осознаннее. Почти треть граждан (29 процентов опрошенных) категорически отказались от запуска фейерверков и салютов — в том числе ради экономии. К такому выводу пришли аналитики платформы «Кукушка» в своем исследовании, пишет «Газета.Ru».

Еще 43 процента россиян признались, что им нравятся фейерверки, а другие 28 процентов заявили, что равнодушны к пиротехнике. При этом специалисты отметили, что салюты все реже воспринимаются как общее удовольствие. Он остается источником радости и удовольствия для одних и источником дискомфорта для других.

Так, 15 процентов респондентов считают фейерверки проблемой для родителей младенцев и владельцев домашних животных, 10 процентов считают их бесполезной тратой средств, а 8 процентов — опасной игрушкой, которую следовало бы запретить.

Импульсивные траты россиян на пиротехнику сократились. Среди тех, кто планирует запускать салюты, 26 процентов оказались готовы потратить от 1500 до 3000 рублей, а 16 процентов — от 3000 до 5000 рублей. Закупиться фейерверками более чем на 10 тысяч рублей планирует лишь 1 процент опрошенных.

Россияне в целом не скрывают, что им пришлось пересмотреть праздничный бюджет. Около 32 процентов опрошенных заявили, что будут экономить на праздновании Нового года. Другие 26 процентов признались, что им пришлось немного сократить расходы. Только 12 процентов граждан увеличат траты на празднование, а 24 процента — оставят их на прежнем уровне.

Ранее россиян предупредили, что за запуск салютов в Новый год можно получить крупный штраф.

