Россиянам раскрыли способы отвлечь кота от новогодней елки

Способом отвлечения котов от елок назвали цитрусовое масло и игровые туннели

Отвлечь внимание кота от праздничной елки можно несколькими способами. Россияне в преддверии Нового года делятся друг с другом в соцсетях наиболее эффективными из них, сообщает Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес».

Переключить внимание питомца со сверкающей елки поможет обустройство уюта под ней, утверждает одна из владелиц. Под деревом можно обустроить мягкий коврик и игровой туннель (последний может быть выполнен из полиэстера или нейлона), который уже сам по себе вызовет интерес у питомца.

Хороший эффект также могут дать цитрусовые. Под елку пользовательница советует разложить мандариновые корки — их запах иногда помогает отвадить кошек. Альтернативой может стать цитрусовое масло, нанесенное на нижние ветки праздничного дерева.

Владельцам домашних животных советуют отказаться от дождиков, мишуры и цветных ленточек — повышенное внимание питомцев к ним может обернуться визитом к ветеринару. Подставку под дерево советуют делать массивной и трудно сдвигаемой с места, а верхушку дерева привязывать к крючку на стене или потолке (с помощью лески или прочной нити).

Ранее россиян предупредили об опасности возгорания установленной дома живой елки. Как рассказали в пресс-службе Роскачества, пересохшая хвоя может быстро загореться при контакте с неисправной гирляндой или источником тепла. Среди других рисков эксперты назвали увеличение бытовых травм из-за рассыпанных на полу осыпавшихся иголок, а также наличие на деревьях мелких насекомых, способных проснуться в тепле квартиры.