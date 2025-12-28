Названы три главные опасности живой елки дома

Роскачество предупредило о риске возгорания живой новогодней елки

Живая новогодняя елка может привести к возгоранию, потому что пересохшая хвоя практически мгновенно воспламеняется при контакте с неисправной гирляндой или источником тепла, предупредила пресс-служба Роскачества. Эту и другие опасности живого дерева в доме специалисты назвали в беседе с «Лентой.ру».

«Важно учитывать потенциальные риски, которые связаны с установкой живого дерева. В первую очередь это риск возгораний: пересохшая хвоя воспламеняется практически мгновенно при контакте с неисправной гирляндой или источником тепла, а осыпающиеся иголки могут создавать скользкую поверхность и увеличивать вероятность бытовых травм», — предупредили в Роскачестве.

Также специалисты отметили, что естественным фактором будет наличие мелких насекомых, которые встречаются на хвойных в природе и могут проснуться в тепле квартиры.

«Эти виды не опасны для людей и животных и обычно быстро погибают в сухом воздухе, но выбрать свежее дерево и слегка встряхнуть его на улице перед установкой будет не лишним», — добавили они.

Ранее юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что вырубка елки может грозить административной или уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

