Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:19, 28 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы три главные опасности живой елки дома

Роскачество предупредило о риске возгорания живой новогодней елки
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Живая новогодняя елка может привести к возгоранию, потому что пересохшая хвоя практически мгновенно воспламеняется при контакте с неисправной гирляндой или источником тепла, предупредила пресс-служба Роскачества. Эту и другие опасности живого дерева в доме специалисты назвали в беседе с «Лентой.ру».

«Важно учитывать потенциальные риски, которые связаны с установкой живого дерева. В первую очередь это риск возгораний: пересохшая хвоя воспламеняется практически мгновенно при контакте с неисправной гирляндой или источником тепла, а осыпающиеся иголки могут создавать скользкую поверхность и увеличивать вероятность бытовых травм», — предупредили в Роскачестве.

Также специалисты отметили, что естественным фактором будет наличие мелких насекомых, которые встречаются на хвойных в природе и могут проснуться в тепле квартиры.

«Эти виды не опасны для людей и животных и обычно быстро погибают в сухом воздухе, но выбрать свежее дерево и слегка встряхнуть его на улице перед установкой будет не лишним», — добавили они.

Ранее юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что вырубка елки может грозить административной или уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разногласия между Макроном и Мерцем усугубились из-за Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Нетаньяху улетел в США

    Охота кровожадных китов-убийц на пингвина попала на видео

    В США удивились новому требованию Зеленского со словами «кто будет это оплачивать?»

    ВСУ начали накопление силы под Покровском в ДНР для контратаки

    В Раде рассказали об игре СБУ в Голливуд

    Вяльбе рассказала о получении нейтрального статуса российскими лыжниками

    В России сделали прогноз о магнитных бурях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok