Россиянин бросил снежок в Вечный огонь и поплатился

Житель Ленобласти бросил снежок в Вечный огонь на Братском мемориале «Памяти павшим» на проспекте Победы города Кириши и поплатился. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские задержали 42-летнего россиянина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его действия попали на видео.

На размещенных пресс-службой ведомства кадрах видно, как мужчина собрал крупный комок снега и целенаправленно бросил его в Вечный огонь, затушив.

Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

