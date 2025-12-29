Реклама

Россия
10:46, 29 декабря 2025Россия

Россиянин бросил снежок в Вечный огонь и поплатился

Житель Ленобласти попал под уголовное дело из-за брошенного в Вечный огонь снега
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Житель Ленобласти бросил снежок в Вечный огонь на Братском мемориале «Памяти павшим» на проспекте Победы города Кириши и поплатился. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские задержали 42-летнего россиянина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его действия попали на видео.

На размещенных пресс-службой ведомства кадрах видно, как мужчина собрал крупный комок снега и целенаправленно бросил его в Вечный огонь, затушив.

Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Усть-Лабинске двое подростков решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

