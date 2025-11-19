В российском городе подростки пожарили маршмеллоу на Вечном огне

В Усть-Лабинске подростки пожарили еду на Вечном огне

В Усть-Лабинске двое подростков решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне. Очевидец заснял происходящее, кадры опубликованы в Telegram-канале «Усть-Лабинск — Наш Город!»

Публикацией заинтересовались полицейские. «В отделе МВД России по Усть-Лабинскому району данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки», — говорится в сообщении управления ведомства по Краснодарскому краю.

Это не первый раз, когда несовершеннолетние используют Вечный огонь для приготовления еды. 12 сентября сообщалось, что две девочки-подростка в Свердловской области при помощи мемориала пожарили зефир. В связи с этим полицейские проводили проверку.