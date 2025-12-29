Россиянин присягнул террористам ИГ и оказался в СИЗО

В Раменском арестовали россиянина, вступившего в ряды ИГ

В Московской области жителя города Раменское арестовали на время расследования уголовного дела об участии в террористической организации. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина проникся идеями террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) и с помощью мессенджеров и тематических групп вышел на связь с членами и лидерами формирования. Мужчина принес присягу и пообещал выполнять все, что потребуется.

Обвиняемый проходил идеологическую обработку и готовился выехать на территорию Сирии, чтобы в дальнейшем воевать в рядах радикальных исламистов. Он собирался приобрести билет, чтобы отправиться в Турцию, а уже оттуда перебраться в арабскую страну. Но перед покупкой билета он был задержан ФСБ.

Ранее суд в Астрахани отправил в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей 13-летнего школьника, который под наставничеством мужчины из ИГ собрал бомбу и планировал устроить с ее помощью теракты.

