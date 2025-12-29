Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:03, 29 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин присягнул террористам ИГ и оказался в СИЗО

В Раменском арестовали россиянина, вступившего в ряды ИГ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области жителя города Раменское арестовали на время расследования уголовного дела об участии в террористической организации. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина проникся идеями террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) и с помощью мессенджеров и тематических групп вышел на связь с членами и лидерами формирования. Мужчина принес присягу и пообещал выполнять все, что потребуется.

Обвиняемый проходил идеологическую обработку и готовился выехать на территорию Сирии, чтобы в дальнейшем воевать в рядах радикальных исламистов. Он собирался приобрести билет, чтобы отправиться в Турцию, а уже оттуда перебраться в арабскую страну. Но перед покупкой билета он был задержан ФСБ.

Ранее суд в Астрахани отправил в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей 13-летнего школьника, который под наставничеством мужчины из ИГ собрал бомбу и планировал устроить с ее помощью теракты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Психолог уличил Долину в отсутствии эмпатии

    Раскрыт неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok