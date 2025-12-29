Реклама

21:09, 29 декабря 2025Из жизни

Считавшуюся вымершей рыбу нашли в маленьком лесном пруду

В Боливии нашли считавшуюся вымершей 28 лет назад рыбу Moema claudiae
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Wikipedia

Ученые в Боливии подтвердили обнаружение рыбы вида Moema claudiae, которая, как считалось, вымерла 28 лет назад. Об этом сообщает ScienceDaily.

Небольших рыбок, длина которых достигает только 39 миллиметров, обнаружили в 1997 году в болотах реки Сан-Пабло, департамента Санта-Крус. Однако вскоре эти места были осушены под нужды сельского хозяйства, и Moema claudiae больше ученым не попадалось. С тех пор вид считали вымершим.

Однако в конце 2025 года небольшую популяцию этих рыб случайно нашли в маленьком лесном пруду биологи Хайнц Арно Драверт и Томас Отто Литц. Более того, впервые с момента обнаружения в 1997-м удалось сделать снимки рыб. Пруд находится в небольшом сохранившемся участке лесного массива, который еще не вырубили.

Ученые заявили, что необходимо срочно принять меры, чтобы сохранить этот вид. Отмечается, что за последние 25 лет в Боливии более 10 миллионов гектаров леса и болот были вырублены и осушены под сельскохозяйственные нужды.

Ранее сообщалось, что в Барбадосе нашли самую маленькую в мире змею, которую ученые уже стали считать вымершей. Этот вид не попадался исследователям с 2005 года.

