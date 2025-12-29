Реклама

53-летняя телеведущая отшлепала коллегу на корпоративе

Американская телеведущая Гатри рассказала, что отшлепала коллегу на корпоративе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Американская телеведущая Саванна Гатри призналась, что отшлепала корреспондента на корпоративе. Об этом она рассказала коллеге Дженне Буш-Хагер в эфире программы «Дженна и Друзья» (Jenna & Friends) на канале NBC, передает The Sun.

В передаче ведущие отвечали зрительнице, которая спросила, нужно ли вмешиваться, если коллега начнет «неуместно флиртовать» с их боссом, как было в прошлом году. «Я, как человек, который отшлепал корреспондента канала на вечеринке, должна сказать», — начала отвечать 53-летняя Гатри. Внезапно ее перебила Буш-Хагер, которая в шутку поинтересовалась, не задал ли этот вопрос один из сотрудников канала.

Затем Гатри уточнила, что на самом деле не прикасалась к журналисту, а только сделала вид, что отшлепала его. Буш-Хагер попыталась узнать имя корреспондента, но ведущая отказалась его называть.

Ранее сообщалось, что у известной американской телеведущей Келли Рипы случился конфуз с одеждой в прямом эфире. Она призналась, что не полностью одета.

