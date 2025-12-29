53-летняя телеведущая отшлепала коллегу на корпоративе

Американская телеведущая Гатри рассказала, что отшлепала коллегу на корпоративе

Американская телеведущая Саванна Гатри призналась, что отшлепала корреспондента на корпоративе. Об этом она рассказала коллеге Дженне Буш-Хагер в эфире программы «Дженна и Друзья» (Jenna & Friends) на канале NBC, передает The Sun.

В передаче ведущие отвечали зрительнице, которая спросила, нужно ли вмешиваться, если коллега начнет «неуместно флиртовать» с их боссом, как было в прошлом году. «Я, как человек, который отшлепал корреспондента канала на вечеринке, должна сказать», — начала отвечать 53-летняя Гатри. Внезапно ее перебила Буш-Хагер, которая в шутку поинтересовалась, не задал ли этот вопрос один из сотрудников канала.

Затем Гатри уточнила, что на самом деле не прикасалась к журналисту, а только сделала вид, что отшлепала его. Буш-Хагер попыталась узнать имя корреспондента, но ведущая отказалась его называть.

