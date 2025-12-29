Реклама

14:26, 29 декабря 2025Культура

Умерла исполнительница песни «Прекрасное далеко»

Исполнившая «Прекрасное далеко» Татьяна Дасковская умерла в возрасте 79 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская и немецкая певица Татьяна Дасковская, известная по песням для культовых советских фильмов, ушла из жизни. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

По информации источника, исполнительница «Прекрасного далека» и других всенародно любимых кинохитов, скончалась еще 20 ноября 2025 года, но информации о ее уходе стала известна только сейчас. Дасковской было 79 лет.

«Похоронена на Заборьевском кладбище Московской области», — гласит справка на сайте.

Известно, что за годы работы на «Мосфильме» и Киностудии им. М. Горького артистка поучаствовала в озвучивании свыше 200 фильмов. В 1999 году Дасковская уехала в Германию, где выступала как вокалистка в местных театрах.

Ранее стало известно, что народная артистка России Вера Алентова умерла после прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. Ей стало плохо прямо на траурной церемонии.

