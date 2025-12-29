Реклама

10:27, 29 декабря 2025Россия

Упавшие обломки БПЛА повредили промышленное предприятие в российском регионе

Упавшие обломки БПЛА повредили промышленное предприятие в Краснодарском крае
Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Упавшие обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили промышленное предприятие в Белореченске в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона, передает ТАСС.

Как уточнили в оперштабе, повреждения получила труба одного из цехов. Кроме того, произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, которое оперативно потушили.

В оперштабе разъяснили, что пострадавших в результате происшествия нет, на месте начали работу оперативные и специальные службы.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских беспилотника над Новгородской областью за два часа.

В Минобороны России отметили, что все ликвидированные дроны относились к самолетному типу. Данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.

