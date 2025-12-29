Реклама

09:34, 29 декабря 2025Россия

23 украинских беспилотника уничтожили над одним регионом России за 2 часа

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над Новгородской областью за 2 часа
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Новгородской областью за 2 часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве разъяснили, что попытки атаковать один регион России продолжались в период с 7:00 до 9:00.

Все ликвидированные дроны над Новгородской областью относились к самолетному типу, указали в Минобороны.

До этого стало известно о перехвате и уничтожении над регионами РФ 25 беспилотников.

Тогда больше всего устройств — 12 — сбили над Самарской областью. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не приводилось.

Еще раньше над российскими регионами удалось ликвидировать 43 украинских дрона.

