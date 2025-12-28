Минобороны раскрыло число уничтоженных за ночь беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило, что за ночь было уничтожено 25 беспилотников ВСУ

В течение ночи 28 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались при помощи беспилотников атаковать территорию России. Всего было уничтожено 25 украинских летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов сбили в небе над Самарской областью — 12. Еще по 3 беспилотника было уничтожено над территориями Белгородской, Курской и Саратовской областей, по 2 — над Волгоградской и Ростовской областями.

Все беспилотники были самолетного типа.

Вечером 27 декабря Минобороны сообщало об уничтожении 43 дронов над регионами России.