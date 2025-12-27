Реклама

Россия
23:43, 27 декабря 2025Россия

Почти полсотни беспилотников ВСУ уничтожили над регионами России за три часа

Минобороны отчиталось об уничтожении 43 беспилотников ВСУ за три часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вечером 27 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли несколько попыток атаковать территорию России с применением беспилотников. Всего было уничтожено почти полсотни летательных аппаратов, сообщает Минобороны России.

Больше всего дронов сбили в небе над Ростовской областью — 15. Еще по шесть беспилотников ликвидировали над Волгоградской и Курской областями, по четыре — над территориями Республики Крым и Липецкой области. Кроме того, три летательных аппарата уничтожили в небе Белгородской области, два — над акваторией Азовского моря и по одному — в небе над Владимирской и Калужской областями, а также над Московским регионом.

Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве.

