Почти полсотни беспилотников ВСУ уничтожили над регионами России за три часа

Вечером 27 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли несколько попыток атаковать территорию России с применением беспилотников. Всего было уничтожено почти полсотни летательных аппаратов, сообщает Минобороны России.
Больше всего дронов сбили в небе над Ростовской областью — 15. Еще по шесть беспилотников ликвидировали над Волгоградской и Курской областями, по четыре — над территориями Республики Крым и Липецкой области. Кроме того, три летательных аппарата уничтожили в небе Белгородской области, два — над акваторией Азовского моря и по одному — в небе над Владимирской и Калужской областями, а также над Московским регионом.
Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве.