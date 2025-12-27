Почти полсотни беспилотников ВСУ уничтожили над регионами России за три часа

Минобороны отчиталось об уничтожении 43 беспилотников ВСУ за три часа

Вечером 27 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли несколько попыток атаковать территорию России с применением беспилотников. Всего было уничтожено почти полсотни летательных аппаратов, сообщает Минобороны России.

Больше всего дронов сбили в небе над Ростовской областью — 15. Еще по шесть беспилотников ликвидировали над Волгоградской и Курской областями, по четыре — над территориями Республики Крым и Липецкой области. Кроме того, три летательных аппарата уничтожили в небе Белгородской области, два — над акваторией Азовского моря и по одному — в небе над Владимирской и Калужской областями, а также над Московским регионом.

Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве.