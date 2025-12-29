Реклама

09:36, 29 декабря 2025Мир

В Европе призвали Зеленского посетить Москву

Политик Мема: Зеленский должен приехать в Москву ради урегулирования конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву ради урегулирования конфликта. С таким призывом выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Если бы Зеленский посетил президента Путина в Москве, тогда я бы, возможно, поверил в подлинность мирных усилий. Любая встреча за пределами Москвы — это всего лишь иллюзия мира», — отметил политик.

Мема добавил, что для завершения конфликта необходимо истинное желание положить ему конец, а также отказ считать врагом противоположную сторону.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, назвав ее замечательной.

