13:41, 29 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о создании в Донбассе свободной экономической зоны

Песков: Кремль считает нецелесообразным комментировать пункты мирного процесса
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва в настоящий момент считает нецелесообразным комментировать отдельные предложения по процессу мирного урегулирования на Украине. Так на вопрос о позиции России по созданию в Донбассе свободной экономической зоны ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарю российского лидера задали вопрос о позиции Москвы по поводу сообщений о плане создать на контролируемой Вооруженными силами Украины части Донбасса свободную экономическую зону и ввести совместное управление Запорожской атомной электростанцией в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Сейчас, полагаем, нецелесообразно [давать] комментарии по отдельным пунктам обсуждения», — заявил Песков.

В ходе брифинга Песков также заявил, что Москва не осведомлена о результатах переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Так в Кремле объяснили отказ от оценки результатов состоявшейся во Флориде встречи.

