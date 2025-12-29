В Кремле ответили на вопрос о результатах переговоров Трампа и Зеленского

Москва не осведомлена о результатах переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценивать [переговоры]», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что Россия получит соответствующую информацию после разговора лидеров РФ и Соединенных Штатов.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в ночь на 29 декабря по московскому времени. Она прошла в столовой частной резиденции Мар-а-Лаго за закрытыми дверями.