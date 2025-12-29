Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:23, 29 декабря 2025Экономика

В России началась самая короткая рабочая неделя в году

В России началась самая короткая рабочая неделя в году, она продлится два дня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России началась самая короткая рабочая неделя. Согласно постановлению правительства РФ «О переносе выходных дней в 2025 году», она продлится всего два дня — 29 и 30 декабря.

31 декабря 2025 года стал нерабочим из-за переноса выходного дня с 5 января. После этого в стране начнутся новогодние каникулы, которые продлятся по 11 января включительно.

В сентябре 2025 года председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил производственный календарь праздничных и выходных дней на 2025 год. Согласно ему, новогодние каникулы продлятся целых 12 дней.

Следующие длинные выходные наступят 21 февраля, они продлятся до 23 февраля. Затем граждан ждут праздники, которые пройдут с 7 по 9 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поник после вопроса журналистов о Путине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

    В США пригрозили Украине суровым наказанием

    Трамп рассказал о желании Путина «видеть Украину успешной»

    Сын российского политика избил женщину и устроил погром в магазине

    Трамп признал один факт о России и Запорожской АЭС

    Зеленский сообщил о согласовании мирного плана на 90 процентов

    Назван главный успех во внешней политике России в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok