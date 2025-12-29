В России началась самая короткая рабочая неделя в году

В России началась самая короткая рабочая неделя в году, она продлится два дня

В России началась самая короткая рабочая неделя. Согласно постановлению правительства РФ «О переносе выходных дней в 2025 году», она продлится всего два дня — 29 и 30 декабря.

31 декабря 2025 года стал нерабочим из-за переноса выходного дня с 5 января. После этого в стране начнутся новогодние каникулы, которые продлятся по 11 января включительно.

В сентябре 2025 года председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил производственный календарь праздничных и выходных дней на 2025 год. Согласно ему, новогодние каникулы продлятся целых 12 дней.

Следующие длинные выходные наступят 21 февраля, они продлятся до 23 февраля. Затем граждан ждут праздники, которые пройдут с 7 по 9 марта.