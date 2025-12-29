Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:14, 29 декабря 2025Экономика

В России стали быстрее справляться с коммунальными авариями

Файзуллин: Время устранения коммунальных аварий в России сократилось на 10 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Вероника Евдокимова / Коммерсантъ

За 2025 год время устранения коммунальных аварий в России снизилось на 10 процентов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, время устранения сократилось благодаря подготовки к осенне-зимнему периоду. В начале года специалисты тратили на ремонт 4 часа 7 минут, а сейчас — 3 часа 54 минуты.

Файзуллин отметил, что большое количество ресурсов было направлено через программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая помогает снизать аварийность на сетях. «Самое главное — модернизация инженерной инфраструктуры. Почти 141 тысяча километров сетей будет заменена в эти годы», — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что в России появится новый механизм, который позволит ускорить выплату коммунальных долгов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok