В России стали быстрее справляться с коммунальными авариями

Файзуллин: Время устранения коммунальных аварий в России сократилось на 10 %

За 2025 год время устранения коммунальных аварий в России снизилось на 10 процентов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, время устранения сократилось благодаря подготовки к осенне-зимнему периоду. В начале года специалисты тратили на ремонт 4 часа 7 минут, а сейчас — 3 часа 54 минуты.

Файзуллин отметил, что большое количество ресурсов было направлено через программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая помогает снизать аварийность на сетях. «Самое главное — модернизация инженерной инфраструктуры. Почти 141 тысяча километров сетей будет заменена в эти годы», — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что в России появится новый механизм, который позволит ускорить выплату коммунальных долгов.