В России ускорят процесс выплаты долгов за «коммуналку»

Минстрой: Электронные платежки за ЖКУ наделят юридическим статусом

В России появится новый механизм, который ускорит выплату коммунальных долгов. Соответствующий законопроект разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. Об этом пишет «Парламентская газета».

Как сообщается, в Минстрое намерены наделить электронные платежки по ЖКУ юридическим статусом. Таким образом в ведомстве планируют решить проблему большой задолженности за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, которая на данный момент составляет 415 миллиардов рублей. Взысканные средства Файзуллин считает необходимым вложить в экономику отрасли, ресурсоснабжающих и управляющих компаний и за счет этого осуществлять модернизацию коммунальной инфраструктуры. С этой целью Минстрой уже проводит в 20 субъектах эксперимент по онлайн-взысканию задолженности. Проект осуществляется при взаимодействии ГИС ЖКХ, ГАС «Правосудие», Росреестра и Соцфонда России.

Ранее россиянам напомнили о возможности перерасчета средств за предоставление некачественной жилищно-коммунальной услуги. За каждый день высчитывается 0,15 процента от ее стоимости.