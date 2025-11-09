Россиянам рассказали о праве на перерасчет средств за некачественные ЖКУ

Депутат Разворотнева рассказала о праве на перерасчет за некачественные ЖКУ

У россиян есть право на перерасчет средств в случае предоставления некачественной жилищно-коммунальной услуги (ЖКУ). Об этом «Ленте.ру» рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«У нас есть 354-е постановление правительства — правила предоставления коммунальных услуг. Там очень подробно написано, какие коммунальные услуги признаются некачественными. Речь идет об электроснабжении, водоснабжение, теплоснабжение и вывозе мусора. В случае предоставления некачественной услуги на основании тех критериев, которые в этом постановлении указаны, можно произвести перерасчет», — сообщила Разворотнева.

Депутат отметила, что в правилах указаны точные критерии по каждой услуге. При этом она добавила, что перерасчет будет не очень большой — за каждый день высчитывается 0,15 процента от стоимости услуги.

«Началом периода, за который осуществляется перерасчет, является составление акта. То есть если у вас ржавая вода или воды нет, отопления нет, то вы обращаетесь в аварийно-диспетчерскую службу. Должны прийти представители службы вместе с управляющей компанией, составить акт о том, что предоставление услуги не соответствует нормативам, который собственник подписывает. И конец этого периода — это акт, когда все устранено. За этот период будет перерасчет», — объяснила политик.

При этом депутат рассказала, что если вдруг аварийно-диспетчерская служба или управляющая компания не реагируют, то такой акт можно подписать с двумя жильцами дома.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что до 2027 года россиянам не будут начислять повышенные пени за долги по «коммуналке».