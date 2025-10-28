Россиянам напомнили об изменениях в начислениях пени за «коммуналку»

Депутат Колунов: Повышенные пени за долги по ЖКУ не будут начислять до 2027 года

До 2027 года россиянам не будут начислять повышенные пени за долги по «коммуналке». Об этом в беседе с ТАСС напомнил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Решение о продлении особого порядка расчета пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг было принято правительством в марте. Начисление увеличенных пени по задолженностям приостановлено до конца 2026 года.

Вплоть до этого момента при расчете пеней и штрафов в сфере ЖКУ будет применяться ключевая ставка в размере 9,5 процента годовых, действовавшая на момент 27 февраля 2022 года. Такая мера введена в целях поддержки населения, подчеркнул депутат, поскольку текущий уровень ключевой ставки в 16,5 процента создавал бы тяжелое финансовое бремя для потребителей.

Ранее россиянам назвали способ существенно сэкономить на оплате «коммуналки». В Госдуме советуют перейти на энергосервисный контракт. Согласно нему, подрядчик сам налаживает систему тепло- и водоснабжения и, сэкономив, окупает свои затраты. Благодаря этому и жильцы дома также начинают платить за ЖКУ меньше.